Fußball während der Corona-Krise So läuft das Training des VfB Stuttgart

Stuttgart - Am Montag bat VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo die Mannschaft zum Athletiktraining per Videoschalte, am Dienstagnachmittag konnte er seine Spieler erstmals in dieser Woche wieder persönlich begrüßen – einen nach dem anderen und selbstverständlich ohne Handschlag. Auch weiterhin müssen sich die Stuttgarter an die strengen Auflagen während der Corona-Pandemie halten und dürfen nur in Kleingruppen ohne Körperkontakt trainieren.