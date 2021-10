Fußball-Vorschau Das bringt die Woche: Europapokal, WM-Quali, Bundesliga

WM-Qualifikation Frauen: Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag (21.00 Uhr/sportschau.de) in Petach Tikwa in die erste Partie gegen Israel, das Rückspiel ist am 26. Oktober (16.05 Uhr/ARD) in Essen. Im Aufgebot steht erstmals nach einer Kreuzbandrissverletzung Abwehrspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern München. Auch Torhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg) gehört erstmals seit der Geburt ihrer Zwillinge wieder zum Kader. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und 12:1 Toren an.