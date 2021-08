Fußball-Vorschau Das bringt die Woche: Bundestrainer, Bundesliga, Supercup

UEFA-SUPERCUP: Für Trainer Thomas Tuchel und das deutsche Nationalmannschaftstrio Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger geht es um den nächsten Titel mit dem FC Chelsea. Der Champions-League-Sieger trifft am Mittwoch in Belfast im Duell um den UEFA-Supercup auf Europa-League-Gewinner FC Villarreal. "Bei spanischen Mannschaften musst Du immer aufpassen", sagte Tuchel auf der UEFA-Homepage. Villarreal werde das Spiel mit dem Gefühl angehen, nichts zu verlieren zu haben. Der einstige Mainzer, Dortmunder und PSG-Trainer forderte, beim Erfolgshunger auch nicht um ein Prozent nachzulassen: "Die Herausforderung ist, den Erfolg zu vergessen."

EUROPAPOKAL-QUALI: Ein Startplatz in der Champions League könnte für Mario Götze und die PSV Eindhoven am späten Dienstagabend nur noch zwei Spiele entfernt sein. In das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde nimmt die PSV einen 3:0-Vorsprung zum FC Midtjylland nach Dänemark mit. In den folgenden Playoffs könnte es gegen Benfica Lissabon gehen. Die AS Monaco mit Trainer Niko Kovac sowie Kevin Volland und Alexander Nübel brachte ein 2:0 von Sparta Prag mit, klagte danach aber über rassistische Beleidigungen. In der neuen Conference League entscheidet sich, ob der 1. FC Union Berlin in den Playoffs auf Kuopio PS aus Finnland oder FK Astana aus Kasachstan trifft.

DFB-POKAL: Zum Wochenstart stehen im DFB-Pokal noch vier weitere Spiele an. Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Montagabend (20.45 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Bislang gab es zwei Sensationen - mit dem Aus der Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth. Und zittern muss der VfL Wolfsburg trotz eines Sieges gegen Preußen Münster. Weil Wolfsburg sechsmal statt wie erlaubt fünfmal wechselte, erwägt der Viertligist einen Einspruch.

TOPLIGEN: Nicht nur die Bundesliga fängt wieder an. In England eröffnen am Freitagabend Aufsteiger FC Brentford und der FC Arsenal die neue Saison der Premier League. In Spanien bestreiten dann der FC Valencia und der FC Getafe das Eröffnungsspiel der Primera División. Die Serie A im Europameister-Land Italien beginnt als letzte Top-Liga in Europa erst eine Woche später.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-772267/3