VfB Stuttgart Was Sven Mislintat mit dem Wechsel von Jude Bellingham zu tun hat

Stuttgart - Sven Mislintat (48) ist nicht nur Sportdirektor des VfB Stuttgart, er hat auch eine interessante Vergangenheit im Fußball-Geschäft. Unter anderem arbeitete er als Chefscout bei Borussia Dortmund und dem FC Arsenal, erwarb sich in dieser Zeit den Spitznamen „Diamantenauge“. Und hatte auch ein Talent im Blick, das zwar zu den größten Versprechen des englischen Fußballs gehört, derzeit aber nicht in England spielt. Was auch an Sven Mislintat liegt – behauptet zumindest Tony Adams, der legendäre Abwehrrecke, der zwischen 1983 und 2002 mehr als 500 Spiele für den FC Arsenal machte und 66 mal das englische Nationaltrikot trug.