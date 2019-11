Fußball SGV Murr gibt eine 2:0-Führung aus der Hand

GSV Pleidelsheim – TV Aldingen II 7:1Tore: 1:0 Hachmann (23.), 2:0 Pfeiffer (25.), 3:0 Hachmann (28.), 3:1 Bremer (42.), 4:1 Strigaro (54.), 5:1, 6:1 P. Sirch (76., 80.), 7:1 Bender (86.).Gelb-Rote Karte: Hachmann (84.).



Wie geschnitten Brot läuft es weiter beim GSV, der mit dem Kantersieg auf den dritten Tabellenplatz vorrückte. „Es gibt zur Zeit nichts zu meckern., Wir haben nahtlos an die gute Leistung der Vorwoche angeknüpft“, freute sich Trainer Roberto Raimondo. Keineswegs schwache Aldinger gestalteten die Partie in der Anfangsphase ausgeglichen, ehe Pleidelsheim mit drei Treffern binnen sechs Minuten zuschlug. Zweimal Aaron Hachmann sowie Daniel Pfeiffer schossen ein beruhigendes 3:0 heraus. Zwar verkürzte der Gast bis zur Pause, doch spätestens mit Enzo Strigaros Tor zum 4:1 (54.) waren alle Zweifel beseitigt, wer nach 90 Minuten den Platz als Sieger verlassen würde.

FV Ingersheim – TSV Affalterbach 4:1Tore: 1:0 Betz (5.), 1:1 Stephan (39.), 2:1, 3:1 Giunta (45., 68.), 4:1 Steiner (84.).

Seine dritte Niederlage in Folge kassierte der TSV, der somit auf den vierten Tabellenplatz zurückfiel. „In der ersten Hälfte waren wir noch überlegen, sind dann aber nach dem 1:2 wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Danach sind wir wie ein Absteiger aufgetreten. So holen wir bis zur Winterpause keine Punkte mehr“, befand Affalterbachs Coach Mauro Pedace nach dem Schlusspfiff. Haarsträubende Fehler – zunächst von Routinier Agron Istrefi vor dem 0:1 und später von Keeper Marcel Volz beim 1:2 – ließen den TSV bei Janik Stephans zwischenzeitlichem Ausgleich jeweils in Rückstand geraten. Vom zweiten dieser Tiefschläge erholte sich das Team nicht mehr.

SGM Hochberg/Hochdorf – TSG Steinheim 1:2 Tore: 0:1, 0:2 Wels (21., 68.), 1:2 Graack (78.). Rote Karte: Copur (Steinheim, 38.).



Mit dem Auswärtsdreier verließen die Steinheimer nach Monaten erstmals die Abstiegsränge. „Das hat sich die Mannschaft auch verdient“, lobte TSG-Trainer Luciano Adami, der sein Team in Hochdorf trotz langer Unterzahl – Can Copur sah schon vor der Halbzeit nach einer Rudelbildung die Rote Karte – mit klaren fußballerischen Vorteilen sah. Und man hatte Dominik Wels an Bord: Zunächst traf der Routinier nach Steckpass Luca Heinrichs auf Vorlage Fabio Adamis (21.), bevor er nach der Pause einen Patzer der gegnerischen Defensive ausnutzte, noch den Keeper umkurvte und zum 2:0 ins leere Tor schob (68.).

KSV Hoheneck – GSV Höpfigheim 1:2Tore: 1:0 Kunberger (6.), 1:1 Röcker (41.), 1:2 S. Kraft (52.).



Den ersten Auswärtsdreier durften die Höpfigheimer bejubeln, bleiben zwar Schlusslicht, liegen aber nun auf Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsrängen. „Wir sind wieder dran“, stellte GSV-Spielertrainer Norman Röcker heraus. Die beste Nachricht war aber zweifellos, dass Sandro Kraft wieder trifft. Schier unglaubliche 49 Buden waren dem GSV-Torjäger in der vergangenen Saison gelungen. Der2:1-Siegtreffer in Hoheneck, als er nach einem Schuss von Hendrik Willberg abstaubte (52.), war nun endlich sein allererstes Erfolgserlebnis in der laufenden Runde. Dabei hatte es für den GSV nicht gut begonnen, denn man geriet früh ins Hintertreffen. Erst kurz vor der Pause glich Röcker per Kopf nach einer Ecke aus. Nach Krafts Torpremiere verlor Höpfigheim jedoch, obwohl nach zweimal Gelb-Rot für Hoheneck in doppelter Überzahl, die spielerische Linie und musste sich in der Schlussphase vieler Standards erwehren.