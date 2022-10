Fußball SGV in Hoffenheim gefordert

Nun tritt seine Mannschaft bereits an diesem Freitagabend um 19 Uhr unter Flutlicht bei der TSG Hoffenheim II an. Die Kraichgauer belegen derzeit den achten Tabellenplatz, Freiberg steht auf Rang 13 – ist jedoch den gesamten Oktober noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden). „Die Mannschaft muss jetzt die Mentalität an den Tag legen, von der ersten Minute bis zum Schluss“, fordert Gehrmann. Er habe sich genau angeschaut, welche Spieler diese Mentalität im Training andeuten – sie dürfen auf einen Einsatz hoffen. So ganz verpufft ist der Ärger also doch noch nicht.