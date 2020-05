Fußball-Saison vor dem Ende Glückwünsche werden noch nicht entgegengenommen

Beim B2-Ligisten FV Oberstenfeld

wartet man hingegen ab – auch wenn man damit rechnet, dass die Saison nicht fortgesetzt wird. „Die Zeit ist abgelaufen“, findet der Vorsitzende Ceyhan Kaplan, zumal ein Weiterspielen im Herbst zu einem Chaos in Bezug auf die neue Saison führen würde. Da Oberstenfeld, das drei Punkte vor dem Club L’Italiano Großbottwar steht, in die Kreisliga A zurückkehren würde, kann man natürlich mit einem Abbruch leben. „Das können aber sicherlich alle außer vielleicht denen, die Zweiter oder Dritter sind. Die verstehe ich aber auch.“ Eine Lösung, mit der jeder zufrieden wäre, gebe es nicht. „Würde es weitergehen, wäre das bei uns wieder anders. Wir waren im Wintertrainingslager, haben dafür Geld investiert und waren topfit“, macht er deutlich und fügt an, dass Oberstenfeld gerne sportlich gewonnen hätte. „Es wäre komisch nach zehn Spielen aufzusteigen. Es steht sogar ein Hinrundenspiel aus.“ Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sei es aber richtig abzubrechen. „Aber da sind wir als B-Liga ja eh das kleinste Problem.“ Kaderveränderungen gebe es bislang nicht. „Wir warten ab, Abgänge wird es aber keine geben.“

Gemischt ist die Gefühlslage auch bei den Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen II,

der aus der Bezirks- in die Regionenliga aufsteigen würde. In einem Vierkampf stehen die Biegelkicker einen Punkt vor dem TSV Ludwigsburg und drei Punkte vor Rang vier. „Diesmal wären wir die Glücklichen und wir würden uns schon darüber freuen“, sagt Trainerin Vanessa Hartwig. „Es fühlt sich aber komisch, nicht so richtig an. Und da wir kaum feiern könnten, würde es dauern, bis das jedem wirklich bewusst ist.“