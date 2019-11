Fußball Rückkehr in die Heimat

Damit verliert der SSV Jahn Regensburg am Ende dieser Saison einen seiner Führungsspieler. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, will der Kapitän im kommenden Sommer gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern zur Familie in die schwäbische Heimat zurückkehren. Der Stürmer war im Sommer 2016 nach Regensburg gewechselt. Grüttner war in bislang 121 Pflichtspielen für Regensburger aktiv und erzielte dabei 46 Treffer. Seit der Spielzeit 2017/18 ist er auch Mannschaftskapitän des aktuellen Tabellensiebten.