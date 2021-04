Fußball-Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach Mit viel Wille zum Sieg

Fast eine Kopie des 0:1 gab es dann keine zwei Minuten nach Wiederbeginn. Wieder ein Freistoß von Joel Gerezgiher von links, diesmal legte Andreas Ivan quer und Marvin Cuni vollendete – doch der Schiedsrichter-Assistent hatte Ivan im Abseits gesehen, der Treffer zählte nicht. Genauso erging es auf der anderen Seite dem Ex- und künftig Wieder-Freiberger Marcel Sökler. Dem Mittelstürmer wurde bei seinem Tor in der 57. Minute ebenfalls eine Abseitsposition zum Verhängnis (57.). Die Stuttgarter kamen nun etwas besser in die Partie, weil auch die Aspacher im Mittelfeld nicht mehr ganz so lauffreudig und konsequent zur Sache gingen. Allerdings brachte der VfB immer weniger zustande, je näher er dem Sonnenhof-Tor kam. Besser machten es da die Gäste in der 65. Minute. Einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte folgte ein wunderschöner Konter über Joel Gerezgiher, der den Ball per Lupfer zu Dominik Widemann brachte, der wiederum seinen ersten Saisontreffer erzielte. „An der Reaktion von der Bank hat man auch gesehen, wie sehr sich alle für ihn gefreut haben“, kommentierte Walter Thomae die Situation.