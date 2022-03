Fußball-Regionalliga VfB Stuttgart II mit Köpfchen zum Sieg beim VfR Aalen

Die Spieler des VfR Aalen ließen sich nach dem Schlusspfiff enttäuscht auf den Rasen der Ostalb-Arena fallen, die Mannschaft des VfB Stuttgart II lag sich jubelnd in den Armen: Durch das 2:1 (1:0) in einem umkämpften württembergischen Derby auf Augenhöhe zog die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst am VfR in der Tabelle vorbei und holte damit drei ganz wichtige Punkte im Rennen um den Klassenverbleib in der Fußball-Regionalliga. Die Aalener warten dagegen nun schon seit acht Spielen auf einen Sieg und stecken endgültig mittendrin im Kampf ums sportliche Überleben.