Fußball-Regionalliga VfB II legt los – Impressionen vom Trainingsauftakt

Vor vier Wochen hatte der VfB Stuttgart II die Saison 2021/22 der Fußball-Regionalliga auf Platz elf abgeschlossen. Nun versammelte Trainer Frank Fahrenhorst seine Mannschaft zum ersten Training mit Blick auf die am 5. August beginnende neue Saison. „Das war ein lockerer Aufgalopp in kleiner Gruppe, um sich wieder an den Ball zu gewöhnen. In den kommenden beiden Tagen steht die Leistungsdiagnostik an, sodass wir den Ist-Zustand der Mannschaft kennen. Wir sind noch dabei, uns kennenzulernen und uns als Gruppe zu finden“, sagte Trainer Frank Fahrenhorst, der zwischen dem 4. und 10. Juli noch einmal eine Trainingspause einlegen wird. Danach beginnt die zweite Phase.