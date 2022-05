Fußball-Regionalliga Großaspach siegt – und steigt ab

Banger Blick auf die anderen Spielstände

Gegen eine harmlose Ulmer Elf, die durch diese Niederlage nicht mehr in die 3. Liga aufsteigen kann, lieferte sich die SG eine erste Halbzeit auf Augenhöhe. In der zweiten brachte Nicolas Jüllich das Heimteam sehenswert in Führung: Nach einer Kopfball-Vorlage von Kai Gehring schlenzte er den Ball in den langen Winkel (54.). In der Folge mauserte sich der eingewechselte und gleich sehr präsente Stürmer Dominik Salz zum Spieler des Spiels: Der Winterneuzugang vom SGV Freiberg köpfte den Ball nach einem Freistoß platziert zum 2:0 ein (65.) und sorgte mit einem Schuss aus der Drehung für die Entscheidung (76.). Die gute Nachricht für die SG: Salz verlängerte seinen Vertrag in dieser Woche um zwei Jahre.