Fußball-Regionalliga Der Start zur neuen Saison wird verschoben

Podcast zum VfB Stuttgart

Jakob Johnson von den New England Patriots im Gespräch

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 158. Folge begrüßen Christian Pavlic und Philipp Maisel einen besonderen Gast: Jakob Johnson, der in der NFL für die New England Patriots Football spielt.