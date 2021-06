Premierensieg Österreich gewinnt erstmals bei einer EM

"Wir haben unser erstes Ziel erreicht", sagte Alaba, der ungewohnt auch im Nationaltrikot wie mehrfach beim FC Bayern das Spiel als zentraler Innenverteidiger organisiert hatte. "Da wollen wir weitermachen." In der kniffligen Gruppe C warten am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam Mitfavorit Niederlande und am 21. Juni wieder in Bukarest die Ukraine. "Wir brauchen uns nicht verstecken", sagte Konrad Laimer. Der Leipzig-Profi ist einer von etlichen Spielern im Foda-Kader mit Bundesliga-Erfahrung.