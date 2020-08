Fußball-Oberligist SGV Freiberg Gerechtes Remis in heißem Auftaktspiel

Und er sollte Recht behalten. So gehörte die Anfangsphase den Platzherren, während die Freiberger in den ersten Minuten vor allem durch Fouls auffielen. So sah Yannick Thermann bereits nach zehn Minuten die erste von insgesamt sechs gelben Karten für die Gäste. Doch mit der ersten richtig gefährlichen Aktion schlug der SGV dann zu: Dominik Salz passte auf die Außenbahn zu Flamur Berisha. Bei dessen Flanke achteten die Backnanger vor allem auf Marco Grüttner in der Mitte. Doch der Ball kam zu Yannick Thermann am langen Pfosten, der ihn wuchtig zur Freiberger Führung ins Netz schoss.