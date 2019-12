Fußball-Oberligist SGV Freiberg Befreiungsschlag vor der Winterpause?

Freiberg - Spielte Fußball-Oberligist SGV Freiberg in der vergangenen Saison noch lange oben mit, ist man vom oberen Tabellendrittel derzeit weit entfernt. Vielmehr muss der Blick nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen sowie dem Trainerwechsel zu Milorad Pilipovic eher in Richtung Abstiegsplätze gehen. Denn die sind nur noch zwei Zähler entfernt. Und nun kommt am Samstag (14 Uhr) der SV Linx nach Freiberg – eben jene Mannschaft, die als Tabellen-15. den ersten Abstiegsrang belegt. Bei einer Niederlage würde also das Abrutschen in den roten Bereich drohen.