Die zweite Hälfte wurde unterhaltsamer, auch weil Freiberg erneut schwungvoll aus der Kabine kam. Ein Kopfball Barinis verfehlte das Ziel (52.), Mert Tasdelen bekam freistehend keinen Druck auf den Ball (53.). Hakan Kutlu traf aus sieben Metern den Pfosten (58.), was für das Heimteam ein Weckruf war – nun gab Neckarsulm den Ton an. Mert Öztürk, vergangene Saison für Freiberg am Ball, traf die Unterlatte, Marc Schneckenbergers Nachschuss wurde geblockt (67.). Einen weiteren Versuch Öztürks parierte SGV-Keeper Alexander Michalik zur Ecke (76.). Auch Freiberg schnupperte noch am Sieg: Der gerade eingewechselte Simon Klostermann traf ebenfalls den Pfosten, von wo der Ball an den Rücken den Torhüters prallte – und von dort über die Torauslinie rollte. Sekunden vor Schluss sah Denis Zagaria noch fälschlicherweise Gelb-Rot, da Kreshnik Lushtaku gefoult hatte.