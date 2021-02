Fußball-Oberliga Der SGV Freiberg greift noch zweimal oben ins Regal

Dieses Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga bis spätestens Sommer 2022, gerne aber schon in dieser Saison, die wohl nur zur Hälfte gespielt werden wird. Derzeit fehlen dem Tabellenführer sieben Spiele, um die Hinrunde abzuschließen. Damit wäre den Statuten nach auch eine Wertung der Saison mit Auf- und Abstieg möglich. Sportdirektor Christian Werner ist auch zuversichtlich, „dass diese sieben Spiele absolviert werden“. Die ebenfalls angedachte Auf- und Abstiegsrunde im Anschluss an die Hinrunde hält er hingegen für unrealistisch. Dass der SGV den Aufstieg bereits in diesem Sommer schafft, wäre für Werner natürlich schön, sei aber kein Muss: „Wir sind derzeit in einer sehr komfortablen Situation. Damit war aber nicht unbedingt zu rechnen. Wir haben das große Glück, dass Trainer Laki Sbonias einen super Job macht und dass die Spieler alle einschlagen. Wir haben ja fast die ganze Mannschaft ausgetauscht.“