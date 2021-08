Fußball-Oberliga Am Ende des Fußballfests jubeln die Kickers

Das Ergebnis des ganzen Aufwands war eine Stimmung, die das Wasenstadion nur selten erlebt hat. „Ich kann mich in mehr als zehn Jahren nur an ein Spiel erinnern, bei dem es ähnlich war – und das war auch gegen die Kickers. Sonst sind hier ja immer nur 300 oder 400 Zuschauer, und das ist schade. Eigentlich hätte der SGV Freiberg jede Woche eine solche Stimmung verdient“, sagte Denis Zagaria nach der Partie. Erstmals bestritt der Innenverteidiger der Stuttgarter Kickers eine Partie in Freiberg als Gast, nachdem er zuvor viele Jahre fast schon zum Inventar des SGV gehörte. Dabei hatte der28-Jährige wohl eine der weitesten Anreisen aller Beteiligten an diesem Tag. Zwar wohnt Zagaria nach wie vor in Marbach. „Aber wir haben immer in Stuttgart Treffpunkt. So viel Disziplin muss sein. Ich bin also heute Morgen von Marbach nach Stuttgart gefahren und dann mit dem Bus hierher. Und als wir zum Stadion eingebogen sind, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Das ist sowas wie mein Wohnzimmer. Und es tut mir schon ein bisschen weh, in Freiberg zu gewinnen“, räumte er ein.