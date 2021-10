Fußball-Nationalmannschaft "Gehört auch dazu": Flicks Kicker lernen zu erzwingen

"Ich denke, dass wir uns gute Möglichkeiten herausgespielt haben, wo wir früher einfach mindestens den Ausgleich machen müssen", sagte der Dortmunder Marco Reus, der in der Startelf den Vorzug vor dem eingewechselten Torschützen Thomas Müller auf der zentralen Offensivposition bekommen hatte. "Trotzdem waren wir hinten raus sehr, sehr geduldig, haben das Tempo weiter hoch gehalten und am Ende verdient gewonnen", kommentierte BVB-Kapitän Reus.

WM-Qualifikation in greifbarer Nähe

Serge Gnabry (52. Minute) und eben Müller (81.) erzwangen den vierten Sieg im vierten Spiel unter Flick. Am kommenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien kann die DFB-Auswahl die Qualifikation für Katar 2022 praktisch perfekt machen. Für Flick aber ebenso wichtig sind die Entwicklungsschritte seines Teams. Gegen Rumänien glückte der Sieg auch dank des starken Bayern-Blocks, mit dem Flick in München zum Titelsammler geworden war, was auch bei großen Turnieren entscheidend sein kann.

"So ein Spiel umzubiegen gehört auch dazu in der Entwicklung, die wir gerade haben", sagte Flick. "Ich glaube, dass wir natürlich kein perfektes Spiel gemacht haben", sagte Reus, fügte aber an: "Das war aber auch klar, dass das noch nicht gezeigt werden kann." Natürlich gebe es noch Verbesserungspotenzial, sagte der Routinier.

Zeit zum Nachschärfen vor der Partie in Skopje hat Flick gerade mal in Videositzungen und dem Abschlusstraining am Sonntag in Hamburg vor dem Flug am Nachmittag nach Nordmazedonien.

