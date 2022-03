Fußball-Nationalmannschaft Flick nach Israel-Sieg: "Spiel auf uns wirken lassen"

Messlatte liegt hoch

Die Messlatte hatte der Bundestrainer schon vor seinem achten Sieg im achten Spiel höher gelegt. Die Niederlande kommen ihm als nächster Kontrahent und erstes echtes Fußball-Schwergewicht in seiner noch kurzen Amtszeit beim nächsten Katar-Test am Dienstag nun gerade recht. Auch wenn er sich noch in Sinsheim nicht groß über Oranje und das Duell mit seinem Trainer-Vorbild Louis van Gaal in Amsterdam äußern wollte: "Wir tun gut daran, dieses Spiel nochmal auf uns wirken zu lassen. Danach werden wir versuchen, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie ein gutes, erfolgreiches Spiel machen kann."