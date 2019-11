Fußball Milorad Pilipovic wird neuer SGV-Trainer

Das soll nun also Milorad Pilipovic schaffen. Der 61-Jährige trainierte in der Vergangenheit unter anderem den Bahlinger SC, den FC 08 Villingen und auch die Damenmannschaft vom SC Freiburg, die er zuerst in die Bundesliga führte und dort dann etablierte. In seiner aktiven Zeit spielte der Serbe zunächst für die jugoslawischen Vereine FK Vojvodina Novi Sad und Spartak Subotica. In der Saison 1984/85 heuerte er dann als offensiver Mittelfeldspieler beim damaligen Zweitligisten SC Freiburg an. Zur darauffolgenden Spielzeit wechselte er zum Ligarivalen Karlsruher SC, mit dem er 1987 in die Bundesliga aufstieg. Dort stand Pilipovic in drei Jahren 56-mal für die Badener auf dem Platz.