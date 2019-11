Fußball Marcel Sökler freut sich auf die Rückkehr

Ein Wiedersehen gibt es dabei mit einem, dessen Tore man in Freiberg gut gebrauchen könnte: Marcel Sökler stürmte drei Jahre lang für den SGV, bevor er im Sommer vom Freiberger an den Cannstatter Wasen wechselte. „Ich freue mich darauf, ich kenne dort viele Leute und mit Präsident Emir Cerkez habe ich ein sehr gutes Verhältnis“, blickt Sökler auf das Spiel. Die Unruhen beim SGV habe er natürlich mitbekommen. „Für Mario Estasi tut es mir leid, wir haben uns immer gut verstanden. Aber so etwas passiert im Fußball, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.“ Gedanken nach dem Motto „Zum Glück bin ich da weg!“ seien ihm aber noch nicht gekommen. „Das hätte genauso passieren können in der Zeit, in der ich in Freiberg war. Vor so etwas ist man nie sicher“, sagt Sökler.