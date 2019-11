Fußball-Landesliga Biegelkicker überwintern auf einem Abstiegsplatz

Minutenlang saß Alina Runkel nach dem Schlusspfiff noch in ihrem Tor, den Rücken an den Pfosten gelehnt. In Gedanken ließ sie das eben zu Ende gegangene Derby gegen den SV Winnenden, aber auch die gesamte Hinrunde Revue passieren. Wie bereits in der gesamten Spielzeit hatten die vom Verletzungspech verfolgten Biegelkicker Erdmannhausen auch gegen Winnenden eine kämpferische Leistung gezeigt, für die sie, wie so oft, am Ende nicht belohnt wurden. Es gab eine 1:2-Niederlage.