Fußball-Kreisliga A1 startet Offenes Aufstiegsrennen erwartet

Umbruch beim TSV Affalterbach eingeleitet

Mit einem neuen Trainerduo geht der TSV Affalterbach in die Runde: Nach der Ära Mauro Pedace haben Dennis Grab, noch vor Jahresfrist Co-Trainer bei Sonnenhof Großaspach, und Dominik Janzer, der bisherige Torjäger des SV Kornwestheim, übernommen. „Wir wohnen beide in Affalterbach, sind Nachbarn und in fünf Minuten zum Sportplatz gelaufen“, erzählt Grab, der sich ganz auf die Trainerrolle konzentrieren will, während Janzer auch auf Torejagd gehen wird. „Wir haben junge Spieler hochgezogen und hoffen, dass der eingeleitete Umbruch Drive hineinbringt“, erklärt Grab, denn im Team hatte sich zuletzt ein gewisser Trott eingeschlichen.

Einen Platz im vorderen Drittel peilt man an: „Wir wollen die Mannschaft mittelfristig entwickeln“, betont Grab. Gegangen sind Sven Grothe (SV Breuningsweiler) und Selver Sejdovic (Karriereende), zudem verpasst Luca Grasy verletzungsbedingt wohl die ganze Saison. An externen Neuzugängen hat man Keeper Steffen Weber (Kornwestheim), Can Dogan (Mittelfeld, TSV 1899 Benningen), Jannik Walter (rechte Außenbahn, SV Fellbach U19) und den zuletzt vereinslosen Diyar Colak (Mittelfeld) gewonnen.

Steinheim-Erdmannhausen eifert Pleidelsheim nach

Mit Meistermacher Roberto Raimondo, der von GSV Pleidelsheim kam, als neuem Trainer nimmt die SG Steinheim-Erdmannhausen die Saison in Angriff. „Platz drei bis sechs“, gibt der Coach als Zielsetzung aus und präzisiert seine perspektivischen Pläne: „Ich strebe hier einen ähnlichen Prozess wie in Pleidelsheim an und will etwas mit jungen Spielern aufbauen.“ Im Kader der SG hat sich im Sommer nur wenig getan: Man verlor lediglich Luca Heusel (Benningen), dem mit Raimondos Sohn Alessio (Kornwestheim) und Sami Savun (FV Oberstenfeld) zwei ebenso im Angriff beheimatete Neuzugänge gegenüberstehen. „Es lässt sich gut an. Im Training sind immer 18 Leute“, ist Raimondo mit den ersten Wochen zufrieden und plant mit dem vorhandenen Gerüst um die Fögele- und Engelbrecher-Brüder sowie Julian Kübler. Einziger Wermutstropfen sei bislang, dass Torjäger Marius Heusel wegen Long-Covid-Folgen einfach nicht auf die Beine kommt.