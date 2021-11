Fußball-Kreisliga A1 Pleidelsheim demontiert den FC

„Ich hatte mir den FC im Vorfeld mehrfach angeschaut und ein paar Dinge analysiert. Aber dass wir das so überragend umsetzen und dann 7:1 gewinnen, damit hätte kein Mensch gerechnet“, freute sich GSV-Trainer Roberto Raimondo. Dabei hatte er zunächst noch Angst, dass sich gleich drei vergebene Großchancen in den ersten zehn Minuten rächen würden. Zu diesem Zeitpunkt hatte FC-Coach Matteo Battista sein Team noch lautstark ermahnt: „Mehr Weckruf geht nicht!“ Doch die GSV-Führung war nur eine Frage der Zeit, Pleidelsheim weiter drückend überlegen. „Wir haben es heute nicht geschafft, den Gegner in irgendeiner Phase zu Fehlern zu zwingen. Es gibt so Tage, da versucht man alles, aber es funktioniert nicht. Und dann hat man noch einen Gegner, der einem die Grenzen aufzeigt. Für den GSV hat heute alles gepasst, der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, so Battista.