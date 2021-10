Fußball-Kreisliga A1 Der FC Marbach übernimmt die Tabellenführung

Nach dem Wechsel gibt es weitere Geschenke.

Nach dem Wechsel ging es weiter mit Geschenken. Zunächst verschenkte der FC eine hundertprozentige Konterchance (48.), dann leistete sich SVP-Schlussmann Stephan Dorn einen Riesenbock: Direkt vor dem eigenen Strafraum schlug er zunächst einen riskanten Haken, spielte den Ball dann aber Christos Makrigiannis direkt in die Füße. Der nutzte diese Gelegenheit mit einem platzierten Heber zum 3:1. Die Gäste brauchten lange, um sich davon zu erholen, der FC war dem 4:1 deutlich näher als Pattonville dem erneuten Anschlusstreffer. Am ehesten gerieten die Marbacher noch bei Standards in Bedrängnis. So hatte der SVP in der 71. Minute einen indirekten Freistoß direkt an der Strafraumgrenze. Doch Pierre Fees warf sich in den Schuss von Daniel Schick und blockte ihn zur Ecke.