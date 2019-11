Fußball Kreisliga A1 1899 Benningen fegt seinen Gegner vom Platz

GSV Höpfigheim – SV Kornwestheim II 2:1

Tore: 1:0 S. Kraft (19.), 1:1 Albrecht (49.), 2:1 Schanzel (64.).

Immer besser in Tritt kommt nach schwachem Saisonstart der GSV, der mit dem knappen Heimdreier am letzten Vorrundenspieltag endlich die Rote Laterne abgab. „Das wollten wir heute unbedingt“, strahlte Spielertrainer Norman Röcker. „Insgesamt überlegen“, sah er sein Team, auch wenn die Partie in der Endphase einer Kopie des 2:1-Vorwochensiegs in Hoheneck ähnelte. Hier wie dort schafften es die Höpfigheimer trotz doppelter Überzahl nach zwei Hinausstellungen für den Gegner nicht, den erlösenden dritten Treffer zu erzielen. Gegen die SVK-Zweite besorgte der endlich wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwachte GSV-Torjäger Sandro Kraft per Volleyabnahme das 1:0 (19.). Zwar fiel kurz nach Wiederanpfiff der Ausgleich, doch der GSV blieb am Drücker. Nach energischem Lauf gelang schließlich Marcel Schanzel aus 25 Metern der hochverdiente Siegtreffer (64.), denn man unter leichtem Zittern auch ins Ziel brachte.