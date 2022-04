Fußball-Kreisliga A Pleidelsheim und Marbach in Torlaune

In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr strotzt Spitzenreiter GSV Pleidelsheim in diesen Tagen vor Selbstvertrauen: Nachdem man am Gründonnerstag die SG Steinheim/Erdmannhausen mit 6:0 (Tore: Robin Bender, Patrick Sirch, Mirsat Vejselovic, Pascal Lipic, Alessio Gamba und Cedric Theurer) vom Platz gefegt hatte, ließ der Ligaprimus am Ostermontag mit einem 9:0 (3:0) gegen den FSV Oßweil den nächsten Kantersieg folgen. „Spätestens mit dem 2:0 war der Widerstand des Gegners gebrochen“, befand GSV-Trainer Roberto Raimondo. Die Tore erzielten Patrick Sirch (3), bei seinem Abschiedsspiel im GSV-Trikot Marco Carozza (2), Robin Bender, Cedric Theurer, Enzo Strigaro und Mirsaj Vejselovic.