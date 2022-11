Fußball Krankheitswelle in Benningen

Mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten hatte Matteo Battista, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach (4.), nach der 4:7-Niederlage beim Tabellenführer TSV Münchingen. „Wir dürfen nicht erst eine halbe Stunde vor dem Abpfiff aufwachen“, mahnt er vor der anstehenden Partie. An diesem Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt der FCM das sieglose Tabellenschlusslicht TSV Heimsheim (zuletzt 4:4 gegen den SV Kornwestheim). „Das wird nicht so einfach“, so Battista, in dessen Team Nico Scimenes (verletzt), Dennis Wendler, Timo Binder (beide im Urlaub) und wohl auch Abwehrchef Savas Kara (Zerrung) fehlen. Vasilios Delimpeis kehrt hingegen zurück.