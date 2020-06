Fußball in Württemberg Strukturreform birgt einige Härtefälle in sich

In den Bezirken Riß und Nördlicher Schwarzwald nehmen weniger als 80 Teams teil, in den Bezirken Enz/Murr (188) und Neckar/Fils (186) sind die Zahlen deutlich höher. Auch die stark sinkende Anzahl der Mannschaften bei den A- und B-Junioren in den vergangenen fünf Jahren und die allgemeine Mitgliederentwicklung machen zunehmend Probleme bei der Organisation des Spielbetriebs. Von 2007 bis 2017 wurden 370 aktive Mannschaften abgemeldet.