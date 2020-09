Fußball in der Kreisliga A1 Das „gallische Dorf“ Höpfigheim gewinnt 3:2 beim FC Marbach

„Gut möglich, dass das für unseren Verein der erste Pflichtsieg hier war“, sinnierte Spielertrainer Norman Röcker vom GSV Höpfigheim

nach dem 3:2 (2:2) beim FC Marbach,

an dem er selbst gehörigen Anteil hatte. „Ich habe meinen Spielern vorher gesagt: Heute könnt ihr als kleines gallisches Dorf Legenden werden“, schmunzelte Röcker. Bitter enttäuscht war dagegen FC-Coach Matteo Battista: „Nach letzter Woche dachte ich, dass wir einen Schritt weiter wären. Wenn wir bestimmte Dinge nicht in den Griff bekommen, spielen wir plötzlich unten mit“, warnte er nach der dritten Saisonniederlage. Wie in der Vorwoche starteten die Höpfigheimer optimal: Nach FC-Ballverlust im Spielaufbau traf Röcker zum 1:0 (4.). Mit listigem Lupfer glich Patryk Ferraro aber schon im Gegenzug wieder aus (5.). „Aus dem Nichts“ (Battista) besorgte Christos Makrigiannis die Marbacher Führung (44.), doch auch diese hatte nur 60 Sekunden Bestand: Nach einem Freistoß Marcel Schanzels staubte Christian Leize zum 2:2 ab (45.). Nach Wiederanpfiff hatte Marbach mehr vom Spiel, ließ es aber gegen nun defensive Gäste an der Chancenverwertung mangeln. Es roch schon nach einem Remis, ehe erneut Röcker von einem FC-Ballverlust profitierte: Von der Mittellinie aus traf er zum 3:2-Siegreffer (87.). „Ich habe gesehen, dass der Torwart weit vor seinem Tor steht“, kommentierte der Matchwinner.