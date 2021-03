Fußball Heynckes ehrt Matthäus: Lausbub und Freund fürs Leben

Er fügte hinzu: "Wenn ich daran denke, wie du im Training teilweise 50 Sprints am Stück á 50 Meter in vollem Tempo samt Abschluss absolviert hast, war etwas einmaliges in meiner langen Trainer-Karriere. Diese Besessenheit hat sich dann auch in den Partien widergespiegelt", schrieb Heynckes, der Matthäus von 1979 bis 1984 bei Borussia Mönchengladbach trainiert hatte.