Fußball Heim-Debakel für den SGV - Mario Estasi ist nicht mehr Trainer

Freiberg - Eine „katastrophale Leistung“ zeigte Fußball-Oberligist SGV Freiberg beim 0:5 (0:3) gegen Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen. In der Beurteilung des SGV-Auftritts waren sich Freiberger Fans und Trainer Mario Estasi ­einig. Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste durch Nico Kunze in Führung. Die Freiberger Abwehr war dabei praktisch nicht existent, der Torschütze kam aus 14 Metern frei zum Schuss. Beflügelt durch den Führungstreffer drängten die Gäste mutig weiter in Richtung Freiberger Tor und wurden bereits kurze Zeit später belohnt. Silvio Battaglia verwertete in der elften Minute eine Hereingabe aus kurzer Distanz per Kopf zum 0:2. Auch hier machte die Freiberger Mannschaft keinen glücklichen Eindruck.