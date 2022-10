Fußball GSV gastiert beim Spitzenreiter

Außer dem Langzeitverletzten Marcel Willberg steht Sabljo dabei Stand jetzt der gesamte Kader zur Verfügung. Auch der zuletzt Long-Covid-geplagte David Heim könnte zurückkehren.

Der gut aufgelegte Aufsteiger GSV Pleidelsheim (5.) tritt an diesem Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenführer TSV Münchingen an. „Wir haben beim 2:2 gegen Marbach gesehen, dass wir gegen die Topteams nicht nur mithalten können“, so GSV-Coach Marcus Wenninger. Eine ähnliche Leistung werde es nun auch beim Klassenprimus brauchen. „Wir werden keinesfalls ängstlich oder defensiv in das Spiel gehen“, kündigt der Pleidelsheimer Trainer an. Es mache sowieso keinen Sinn, sich gegen Münchingen nur aufs Verteidigen zu konzentrieren. „Dafür sind sie zu gut, irgendwann würden sie sowieso ein Tor machen“, so Wenninger, der sich „ein Spiel auf Augenhöhe“ wünscht.

Beim TSV, der am vergangenen Wochenende beim SV Gebersheim mit 3:2 gewonnen hat, treten die Pleidelsheimer aller Voraussicht nach mit einem im Vergleich zum Marbach-Spiel unveränderten Kader an.