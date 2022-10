Fußball Freiberg will den zweiten Sieg in Serie

Das Geräusch des Steins, der SGV-Trainer Ramon Gehrmann nach dem 2:1-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 II vom Herzen gefallen ist, dürfte man von der Pfalz bis nach Freiberg gehört haben. Seit dem dritten Spieltag hatte der Aufsteiger in der Fußball-Regionalliga auf einen dreifachen Punktgewinn warten müssen. Und dann drehte das Team in der Partie auch noch einen 0:1-Pausenrückstand, sodass Gehrmann am Ende von einer „herausragenden Mannschaftsleistung“ sprechen konnte. Zur Belohnung ging’s aufs Volksfest auf den Cannstatter Wasen.