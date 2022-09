Fußball Freiberg beim Tabellenführer SSV Ulm

Ein gutes Omen? Das einzige Spiel, das Aufsteiger SGV Freiberg bislang in der noch jungen Regionalligasaison gewonnen hat, war das gegen den damaligen Tabellenführer – am dritten Spieltag mit 2:0 gegen Homburg. Die Aufgabe am Sonntag wird für das Team von Trainer Ramon Gehrmann jedoch um einiges schwerer. Der SGV reist am achten Spieltag zum ungeschlagenen Primus SSV Ulm, Anpfiff ist um 14 Uhr.