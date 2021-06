Fußball-EM Pfiffe und Kritik: Spanien vor unruhigen Tagen

Am Samstag kommt es schon zum Duell der Enttäuschten. Wieder wird in Sevilla gespielt, Gegner ist Polen, das überraschend mit 1:2 gegen die Slowakei verlor. Die Nation, die für viele am ehesten für Platz vier in der Gruppe E in Frage kommt. "Es gibt immer Dinge, die man verändern kann, wir wollen uns verbessern, das ist das Ziel für das nächste Spiel", beteuerte Enrique.