Fußball-EM "Nicht vorbei": Österreich fiebert auf Italien-Duell hin

Völlig euphorisch tanzten der überragende Hoffenheimer und sein Team nach Schlusspfiff am schwülen Sommerabend über den Rasen der Arena Nationala in der rumänischen Hauptstadt. Bereits am Samstag steht der nächste große Höhepunkt an - "Hit im Wembley wartet: Italien, wir kommen!", titelte die Onlineausgabe der "Kronen Zeitung".