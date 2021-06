Fußball-EM Leidenschaft reicht nicht: Fehlstart nach Hummels-Eigentor

Mit Herz, Einsatz und Leidenschaft hatte sich die deutsche Mannschaft gegen einen Fehlstart gestemmt, doch der Weltmeister Frankreich war eine Nummer zu groß. Auch die lautstarken Fans konnten die deutsche Mannschaft nicht zu einem ermutigenden Start in die Fußball-EM antreiben. In ihrem 50. EM-Spiel war die DFB-Auswahl trotz leidenschaftlicher Hingabe am Dienstagabend vor 14.500 Zuschauern in der Münchner Arena nicht in der Lage, den eingespielten Champion Frankreich beim 0:1 (0:1) in Gefahr zu bringen.