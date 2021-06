Fußball-EM Italien löst das Achtelfinal-Ticket

Zwei Siege und 6:0 Tore - so lautet die bisherige beeindruckende Turnier-Ausbeute der Fußball-Auswahl aus dem Land des viermaligen Weltmeisters. "Man muss so ein Spiel erst einmal spielen und gewinnen", sagte Nationaltrainer Roberto Mancini, dessen Team wie schon zum EM-Auftakt gegen die Türkei hochüberlegen war. Sorgen machte Mancini allenfalls die Blessur von Kapitän Giorgio Chiellini, der schon nach 24 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose stand in der Nacht zunächst noch aus.