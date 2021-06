Fußball-EM Italien in K.o.-Phase: "Jetzt beginnt das Schönste"

Die Vorrunde beendete Italien als Gruppensieger mit der perfekten Ausbeute von drei Siegen aus drei Spielen - erstmals seit 2000 gelang das wieder. Vor dem Achtelfinale, das die Azzurri am Samstag im Wembley-Stadion London gegen Österreich oder die Ukraine bestreiten, hat sich die Elf mit ihren beeindruckenden Leistungen in der Gruppenphase mehr und mehr in den Kreis der Titelfavoriten gespielt. "Jetzt beginnt ein anderes Turnier", sagte Mancini. "Wenn die Jungs so weiterspielen, bin ich glücklich. Mehr verlange ich nicht."