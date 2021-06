Fußball-EM Furiose Spanier stürmen ins Achtelfinale - Aus für Slowakei

"Das wird ein schweres Spiel, aber wir gehen mit viel Zuversicht in die Runde der besten 16 Mannschaften", sagte Enrique und kündigte an: "Jetzt ist auch mal Zeit zu feiern. Wir werden auf der Heimreise nach Madrid auch ein Bier trinken." Ähnlich zufrieden äußerte sich Kapitän Sergio Busquets: "Das war genau das, was wir gebraucht haben. Dieser Sieg ist ein riesiger Moralschub", sagte er und fügte mit Blick auf das Duell mit den Kroaten am kommenden Montag in Kopenhagen hinzu: "Wir sind zuversichtlich. Hoffentlich werden wir gut drauf sein."