Fußball-EM Frankreich: "Drei Musketiere" auf der Suche nach Harmonie

Dagegen ist das Wehklagen über das heutige Traum-Trio Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Karim Benzema (Real Madrid) und Antoine Griezmann (FC Barcelona) eines auf hohem Niveau. Vordergründig ist sogar alles okay: Die Franzosen haben die schwerste Vorrundengruppe ungeschlagen als Erster überstanden und außer dem Eigentor von Mats Hummels wurden alle Treffer von diesem Trio erzielt. Doch das ist längst nicht die ganze Wahrheit. Und so ist vor dem Start in die K.o.-Runde am Montag in Bukarest gegen die Schweiz (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) durchaus Unruhe ausgebrochen. Vor allem in Bezug auf den immer noch torlosen Mbappé.