Fußball-EM England-Coach Southgate vertraut Kane: "Wichtigster Spieler"

Der Stürmerstar der Three Lions wird auch im abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Magenta TV) gegen Tschechien in der Startelf stehen. Das bestätigte Southgate in einem Interview des Senders ITV. "Er ist enorm wichtig. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch im Aufbauspiel und bei vielen anderen Dingen, die er einbringt", sagte der 50-Jährige.