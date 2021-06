Fußball-EM "Einfach nicht genug": Türken enttäuscht - Bale glücklich

Beim Sieg gegen die Türkei präsentierte sich der 31-Jährige, der beim 1:1 im ersten Spiel gegen die Schweiz noch ziemlich unauffällig gewesen war, in absoluter Topform. Bale setzte vor allem Aaron Ramsey immer wieder stark in Szene und bereitete beide Treffer vor. Zudem spielte der Kapitän in Kontersituationen seine Schnelligkeit aus. Sein verschossener Foulelfmeter nach gut einer Stunde änderte nichts am starken Eindruck, den Bale hinterließ.