Fußball-EM "Blutender Held" Schick bringt Tschechien auf Kurs

Wer die Feier in der coronabedingt spärlich besetzten Fankurve sah, weiß um das Selbstbewusstsein der Tschechen. "Mindestens in der ersten Halbzeit waren wir besser als die Kroaten. Wir waren aktiv und wenn wir noch ein bisschen konsequenter gewesen wären, hätten wir ein zweites Tor schießen können", sagte Kapitän Vladimir Darida von Hertha BSC Berlin. Doch mit dem Remis kann seine Mannschaft besser leben als die Kroaten, die am kommenden Dienstag ebenfalls in Glasgow unbedingt gegen Schottland gewinnen müssen, um den Einzug in die K.o.-Runde noch zu sichern.

Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die genialen Individualisten um Luka Modric vieles vermissen. "Wir haben schlecht begonnen, hatten wenig Selbstbewusstsein, keinen Glauben", sagte der Weltstar von Real Madrid. "Wir haben nicht das gezeigt, das wir können." Stattdessen machte sich Unsicherheit breit. Eine Chance haben die Kroaten noch. "Wir müssen besser sein, wir alle", nahm sich Modric in die Pflicht.

