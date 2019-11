Zlatko Blaskic sei die SG Sonnenhof Großaspach „natürlich ans Herz gewachsen, ich konnte hier meine ersten Trainererfahrungen im Profibereich sammeln. Daher kann wohl jeder nachvollziehen, dass die Beendigung der Zusammenarbeit während der Spielzeit für mich persönlich bitter, wenngleich nachvollziehbar ist. Die Verantwortlichen bei der SG und ich werden uns auch weiter in die Augen schauen können. Ich wünsche der SG für die Zukunft weiterhin alles Gute.“ Der 37-jährige Blaskic hatte vor seiner Trainertätigkeit bei der SG auch schon als Spieler in Großaspach gewirkt. In den Spielzeiten 2003/04 und 2004/05 sowie in der Zeit von Januar 2006 bis Juli 2008 trug er insgesamt viereinhalb Jahre das Trikot des damaligen Oberligisten.