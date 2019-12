Fußball-Drittligist Sonnenhof Großaspach SG will keinen Feuerwehrmann verpflichten

Doch wäre es da nicht auch ein Zeichen gewesen, wenn man nicht den „Gesetzen des Geschäfts“ nachgegeben und dafür am Trainer festgehalten hätte, um mit ihm gemeinsam aus dem Tabellenkeller zu kommen? „Wir befinden uns nunmal im Haifischbecken Profifußball und wollten uns nicht am Ende vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben“, sagt Koukoutrigas und verweist auf die Vorsaison, als man zwei Spieltage vor Schluss Florian Schnorrenberg entlassen und mit Markus Lang noch das rettende Ufer erreicht hatte. Lang, eigentlich U19-Trainer, wird auch jetzt wieder Interimscoach für die Partie am Samstag gegen Duisburg. Eine Dauerlösung kann er aber nicht sein, da ihm die nötige Fußballlehrer-Lizenz fehlt. „Wenn er die hätte, wäre er bereits im Sommer unser Trainer geworden“, sagt Koukoutrigas, der aber auch klarstellt: „Nicht nur Oliver Zapel hat Fehler gemacht, sondern auch wir im Umfeld und natürlich die Mannschaft. Doch der Trainer trägt nun einmal die größte Verantwortung für die Mannschaft. Und wir können eben auch nicht 20 Spieler auf einmal austauschen.“ Doch etwas Bewegung wird in der Winterpause sicher in den Kader kommen. „Fest steht, dass wir uns mit Spielern verstärken werden, die 100 Prozent Herzblut für unseren Verein einbringen“, heißt es in der Erklärung des Vorstands.