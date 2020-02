Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach Trainerduo muss nach sechs Wochen gehen

Nun kann er sich anscheinend doch vorstellen, die Lizenzspieler-Mannschaft zu übernehmen. Zumindest hat ihm Michael Ferber mit seinen Worten eine Art Freibrief ausgestellt: Der Blick gehe „ligenunabhängig nach vorne“, man wolle mit Lang die sportliche Zukunft gestalten. Nur ob und wie dies gehen kann und soll, das verrät Ferber nicht. Am Samstag, im harten Liga-Alltag, wenn man Hansa Rostock im Fautenhau empfängt, da darf Markus Lang zunächst mal an der Seitenlinie stehen. Doch ist dies eben nur für wenige Wochen möglich, dann muss der Verein einen Fußballlehrer präsentieren, der für die Mannschaft verantwortlich ist. Oder die SG versucht, eine Sondergenehmigung zu bekommen.

So oder so: Dem Dorfklub stehen spannende Tage, Wochen und Monate bevor. „Die komplette Mannschaft ist spätestens jetzt voll in der Verantwortung, jeder Spieler entscheidet durch seine kommenden Leistungen im Spiel und Training selbst, ob er den Weg der SG Sonnenhof Großaspach mitgeht oder nicht“, sagt Michael Ferber. So ähnlich hatte sich das vor sechs Wochen allerdings auch schon angehört. Übrigens waren weder die SG-Verantwortlichen noch Markus Lang am Mittwochnachmittag für uns telefonisch erreichbar.

